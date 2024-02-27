Gazimağusa’da 'anıt ağaçlar' konulu seminer

ads ads ads ads
27/02/2024

ads
Gazimağusa’da 'anıt ağaçlar' konulu seminer

Bazı sivil toplum örgütleri, "anıt ağaçlar" konulu seminer düzenliyor.

Yapılan ortak açıklamaya göre seminer yarın Gazimağusa Bandabuliya’da saat 19.00’da başlayacak. 

Seminerin konuşmacısının "Anıt Ağaçlarımız" kitabının yazarı Dağdoğan Sadrazam’ın olacağı belirtildi.

Semineri düzenleyen örgütlerin "Her Daim doğa Dostları Grubu, Tepebaşı Kültür, Sanat ve Doğayı Koruma Derneği, Dağdoğan Yürüyüş Ekibi, Karpaz Dostları Derneği, Toplumsal Varoluş Derneği, Peyzaj Mimarları Odası, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu" olduğu belirtildi.

 

27/02/2024 10:03
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Gazimağusa, anıt ağaçlar, seminer
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.