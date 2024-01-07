Gazimağusa'da araba ile denizin kıyısına düştü
07/01/2024
Gazimağusa’da araç sürücüsü Buket Sıtacı (K-20) yolda seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 2 metre derinliğindeki denizin kıyısına düştü. Araç sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alındı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgi şu şekilde;
"Bugün saat 05:00 sıralarında, Gazimağusa’da Palm beach bölgesinde bulunan Laguna Apartmanları’nın doğu kısmındaki isimsiz yol üzerinde, Buket Sıtacı (K-20) yönetimindeki RJ 903 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sola virajlı kısmına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım taşlarına çarpıp kaldırım üzerine çıktıktan sonra, yaklaşık 2 metre derinliğindeki denize kıyısına düşüp tekerlekleri üzerinde durmuştur. Kaza sonucu araç sürücüsü Buket Sıtacı, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir."