Gazimağusa’da araç kundaklayan zanlılar 3 gün daha tutuklu kalacak

Gazimağusa’da Acun Sokak Karakaşlı A 2 apartmanın alt katındaki park yerinde bulunan C.Y’ye ait MH 111 plakalı aracın üzerine yanıcı madde dökerek tamamen yanmasına ve ayni yerde bulunan G.K ye ait NV.330 plakalı aracın da kısmen yanmasıyla ilgili Ahmet Kara, Hüseyin Kara ve Engin Erensu 4.10.19 tarihinde Lefkoşa’ da tespit edilerek tutuklanmıştı. Kundaklama ve kasti hasar suçlamasıyla iki kez mahkeme huzuruna çıkarılan ve haklarında toplam 9 gün tutukluluk emri temin edilen zanlılar bugün yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı ve tutukluluk süreleri 3 gün daha uzatıldı.

Meselenin tahkikatını yürüten polis mensubu Gökhan Kol son olarak temin edilen 6 günlük tutukluluk süresince tahkikatıyla ilgili mahkemeye yemin tahtında bilgi aktardı.

Kol şahadetinde belertilen süre içerisinde 13-14 civarında ifade temin ettiğini, incelenen kamera ve telefon dökümlerinden olayla bağlantılı bir kişinin tespit edilerek aranmakta olduğunu aktardı.

Olay mahallinde zanlıların kiminle keşif yaptıklarına dair kamera kayıtlarındaki incelemelerin devam etiğine vurgu yapan Kol, zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadelerin de teyit ve tekzibinin devam etmekte olduğunu belirtti.

Tahkikata zanlıların gönüllü ifadelerindeki beyanları ışığında devam edilmekte olduğunu aktaran Kol, parmak izi raporlarının da henüz gelmediğine değinerek tahkikatın selameti açısından zanlıların tutukluluk süresinin üçer gün uzatılmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, aranmakta olan bir şahsın olduğu, parmak izi raporların henüz gelmediği ve gönüllü ifadelerin de teyit ve tekzibinin devam ettiğine bulgu yaptıktan sonra zanlıların 3 er gün daha tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

14/10/2019 18:04