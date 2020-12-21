Gazimağusa’da araç yangını!

Gazimağusa’da dün elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir araçta yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün, saat 23.30 sıralarında, Gazimağusa’da Vural Sokak üzerinde park halinde bulunan Muhammet Biberoğlu’nun kullanımındaki TKT 355 plakalı Vito marka araçta elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın sonucu aracın arka bagajı ile iç tavan döşemesi tamamen, arka koltukları ile tavan kısmı ise kısmen yanarak hasara uğradı.

Yangın, araç sahibi ile bölge sakinleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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21/12/2020 17:43