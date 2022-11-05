Gazimağusa'da araç yayaya çarptı!

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05/11/2022

Gazimağusa Hurmalı Çember  yakınlarında bugün saat 16.00 sıralarında bir araç yayaya çarptı

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Gazimağusa'da araç yayaya çarptı!

Gazimağusa Hurmalı Çember  yakınlarında bugün saat 16.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Gazimağusa Hurmalı Çember'den Ayluga yoluna girdiği sırada çift şerit yoldan karşıya yaya şekilde geçmeye çalışan şahsa araç çarpması sonucu gerçekleşti. Aracın çarptığı yaya ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastahanesi'ne kaldırıldı. Hastahaneye kaldırılan şahsın ayağında kırık olduğu tespit edilirken polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.. (MHA)

05/11/2022 16:09
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TAGS: kaza
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