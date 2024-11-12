Gazimağusa’da, aracın çarptığı yayanın diz kapağı kırıldı

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12/11/2024

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Gazimağusa’da, aracın çarptığı yayanın diz kapağı kırıldı

Gazimağusa’da, aracın çarptığı yayanın diz kapağı kırıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün 14.30'da Gazimağusa’da Şehit Narlık Sokak üzerinde, Nadejda Prodan (K-44) yönetimindeki EV 144 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Topçular Bulvarı kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu yaya olarak geçmeye çalışan Zohreh Enayatıhesarsorkh’a (K-59) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Zohreh Enayatıhesarsorkh, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ diz kapağında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alındı.

12/11/2024 12:21
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TAGS: kaza, trafik, haber, kıbrıs,
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