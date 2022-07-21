Gazimağusa'da arama: Tabanca ve şarjör bulundu

Gazimağusa’da 37 yaşındaki A.A'nın evinde yapılan aramada tabanca ve 2 adet şarjör bulundu.

Polis Basın Subaylığı2ndan yapılan açıklama şöyle: 20.07.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, A.A.(E-37)’nın kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, bir adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait 2 adet şarjör bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Fotğraf: Temsili

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21/07/2022 11:17