Gazimağusa’da asayiş ve trafik denetimi

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk sahası içerisinde dün 20.00-24.00 saatleri arasında, asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Asayiş denetimleri kapsamında; alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, eğlence mekanları, marketler ve kahvehaneler kontrol edilmiş olup, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 8 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2 bin 105 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 74’ü trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 65’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere, toplam 382 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç ise trafikten menedildi.