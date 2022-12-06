Gazimağusa’da asayiş ve trafik operasyonu yapıldı

Gazimağusa Polis Müdürlüğü, sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik denetimleri yaptı. Denetimlerde; kumarhanede bulunması yasak olan 9 kişi tespit edildi, 12 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk sahası içerisinde, dün 20.00 – 24.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Denetimler kapsamında kontrol edilen kafeler, barlar, restoranlar, marketler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde yapılan denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise 725 araç sürücüsü kontrol edildi ve çeşitli suçlardan 251 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 12 araç ise trafikten men edildi.

Bu habere tepkiniz:



06/12/2022 13:34