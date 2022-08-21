Gazimağusa’da ateşli silah ve kanunsuz uyuşturucu tasarrufu!

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21/08/2022

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Gazimağusa’da ateşli silah ve kanunsuz uyuşturucu tasarrufu!

21.08.2022 tarihinde, saat 02:40 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu M.A.(E-39)’nın tasarrufunda; yaklaşık 80 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 50 adet (MDMA türü extasy) uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, yaklaşık 45 gram ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, iki adet 9 mm çapında tabanca, bir adet şarjör ve 9 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

21/08/2022 09:38
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