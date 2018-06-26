Gazimağusa’da Babutsa Koşniliyle İlgili Mücadele

Tarım Dairesi tarafından 2016’da tür teşhisi yaptırılan Dactylopius Opuntiae (Babutsa koşnili) ile ilgili yayılış alanlarının saptanması ve mücadelesi konusunda araştırma gerçekleştirildi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, araştırma çerçevesinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarım Dairesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası ve Gazimağusa Belediyesi işbirliğinde Babutsa koşniliyle bugünden itibaren Mağusa genelinde ve Maraş bölgesinde mücadele çalışması başlatıldı