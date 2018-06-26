HABER KIBRIS

Gazimağusa’da Babutsa Koşniliyle İlgili Mücadele

 Babutsalarda zarara neden olan babutsa koşniliyle ilgili mücadele Mağusa genelinde ve Maraş bölgesinde başlatıldı.

ads
26/06/2018

Gazimağusa’da Babutsa Koşniliyle İlgili Mücadele
ads

Tarım Dairesi tarafından 2016’da tür teşhisi yaptırılan Dactylopius Opuntiae (Babutsa koşnili) ile ilgili yayılış alanlarının saptanması ve mücadelesi konusunda araştırma gerçekleştirildi. 
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, araştırma çerçevesinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarım Dairesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası ve Gazimağusa Belediyesi işbirliğinde Babutsa koşniliyle bugünden itibaren Mağusa genelinde ve Maraş bölgesinde mücadele çalışması başlatıldı

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: Gazimağusa, babutsa, haber, kıbrıs, koşni
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems