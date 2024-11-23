Gazimağusa’da balkondan düşen şahıs ağır yaralandı

Gazimağusa’da sakin Uygar Altay (E-24) ikametgahının balkonun korkuluğundan aşağıya doğru sarktığı sırada, dengesini kaybetmesi neticesinde 4 metre 65 cm yükseklikten beton zemin üzerinde düşerek, ağır şekilde yaralandı.

Uygar Altay, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin arından beyin kanaması teşhisi ile Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.