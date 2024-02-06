Gazimağusa'da beyaz balonlar adalet için sonsuzluğa bırakıldı

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen “asrın felaketinde” yaşamını yitiren 49 KKTC vatandaşı, depreminin birinci yıl dönümünde Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen etkinlikle anıldı.

Anma etkinliğine, başta aileler olmak üzere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve eşi Emel Töre, Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik, video gösterimi ve şiir okunmasıyla devam etti. Şair ve yazar Feyzan Korur, “Meleklerin Şehri”, depremde hayatını kaybeden Ali Karasel’in annesi ise “Melekler” isimli şiirleri okudu.

Anma programında, Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanı Töre, Başbakan Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dinletisinin ardından etkinliğe katılanlar, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı önünde “ADALET” ifadesini oluşturarak, beyaz balonları sonsuzluğa bıraktı. Balonlar bırakılırken, “Meleklere Sözümüz Var” diye haykırıldı.

Haber: Afet İlban - Fotoğraf: Erol Uysal - TAK