Gazimağusa'da bıçaklama:1 tutuklu

Gazimağusa'da, bir işletmede, tartışma sonucu çıkan kavgada kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla U.İ isimli kişiyi ağır yaralayan O.F.Ç (E-27) tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre ,22.09.2022 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Bahriyeli Sokak üzerinde bulunan bir işletme içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu O.F.Ç.(E-27), tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile U.İ’u kalça, kol, sırt ve karın kısımlarından ağır şekilde yaralamıştır. Olay sonucu yaralanan U.İ,Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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23/09/2022 12:30