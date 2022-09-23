Gazimağusa'da bıçaklama:1 tutuklu

ads ads ads ads
23/09/2022

ads
ads
Gazimağusa'da bıçaklama:1 tutuklu

Gazimağusa'da, bir işletmede, tartışma sonucu çıkan kavgada kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla U.İ isimli kişiyi ağır yaralayan O.F.Ç (E-27) tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre ,22.09.2022 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Bahriyeli Sokak üzerinde bulunan bir işletme içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu O.F.Ç.(E-27), tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile U.İ’u kalça, kol, sırt ve karın kısımlarından ağır şekilde yaralamıştır.  Olay sonucu yaralanan U.İ,Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

23/09/2022 12:30
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: gazimagusa, bıçaklama, tutuklu, yaralama,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.