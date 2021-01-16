Gazimağusa’da Bir Ağıldan Bakır Kablo Çalındı

Gazimağusa’da İkibuçuk Mil Mandralar Bölgesi’nde, Tekin Ulusal’a ait ağıldan 5 torba soyulmuş bakır kablo çalındı,

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16/01/2021

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Gazimağusa’da Bir Ağıldan Bakır Kablo Çalındı

Gazimağusa’da İkibuçuk Mil Mandralar Bölgesi’nde, Tekin Ulusal’a ait ağıldan 5 torba soyulmuş bakır kablo çalındı, olayla ilgili zanlı görüşen bir kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, hafta başında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.E.(E-26) tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16/01/2021 09:53
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TAGS: Gazimağusa
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