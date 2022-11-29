Gazimağusa'da bir apartman dairesinde yangın

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29/11/2022

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Gazimağusa'da bir apartman dairesinde yangın

Gazimağusa Akgöl sokak Altın Koza Flamingo apartmanı'nda çıkan yangın korkuttu. Yangın sonucu birisi çocuk 2 kişi dumandan hafif etkilendi.
Apartmanın 4. katında çıkan yangına önce apartman sakinleri ardından da olay yerine gelen 2 itfaiye aracı müdahale etti. Dolap içerisindeki kabloların tutuşması ile başlayan yangına acil müdahale edildiği için yangın evlere sıçramadan söndürüldü. Koridorun duman altı kalmasından dolayı, birisi çocuk 2 kişi dumandan hafif etkilendi. Dumandan etkilenenler ambulansta tedavi gördükten sonra taburcu edildi. (MHA

29/11/2022 15:18
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TAGS: Gazimağusa, yangın
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