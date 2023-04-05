Gazimağusa'da bir araçta tabanca, mermi ve uyuşturucu bulundu, 1 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da bir araç park yerinde, A.Y.’nin (E-36) şüpheli hareketleri üzerine, kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan aramada, bir tabanca, tabancaya ait şarjör, 4 canlı mermi, yarım gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan el yapımı nargile parçaları ile yemek kaşığı bulunarak emare olarak alındı.

Dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası A.Y. tutuklandı.

-İskele'de ani ölüm

İskele’de ikametgahında aniden rahatsızlanan Tatiana Tsyhanok (K-72) hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay bugün saat 02.30 sıralarında meydana geldi.

-1 Nisan’da ikametgahında ölü bulunan Gafarov’a yapılan otopside, kan ve doku örneği alındı

Öte yandan 1 Nisan’da Girne’deki ikametgahında ölü bulunan Azat Gafarov’un (E-35) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri aldı.

Gafarov’un ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından tespit edilecek.

-Zanlının yeni hırsızlık olayları saptandı

Girne’de 27 Mart'ta meydana gelen ev açma ve hırsızlık meselesiyle ilgili yürütülen ileri soruşturmada, zanlı O.Ö.’nün (E-21) Şubat ve Mart ayları içerisinde, Girne’de bulunan iki ayrı ikametgahtan altın küpe, dürbün ve muhtelif gıda malzemelerini de çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahsın poliste tutuklu olduğu ve hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

-Gazimağusa ve Bağlıköy’de yangın

Gazimağusa’da dün saat 10.15'te, Ziya Gökalp Caddesi'nde park halinde bulunan NH 131 plakalı salon araçta, çakmak yüzünden yangın çıktı. Yangına, dalgınlıkla yanar halde çantaya konulan manyetolu çakmak yol açtı.

Yangın bölgedeki kişiler tarafından söndürülürken aracın sol ön koltuğu kısmen, çanta ve içindeki çeşitli kişisel eşyalar tamamen yandı. Aracın tavanı da çıkan dumandan dolayı islenerek zarar gördü.

Öte yandan dün saat 13.30 sıralarında, Bağlıköy’de Şehit Hasan Mustafa Sokak'ta elektrik tellerinin, şiddetli rüzgarın etkisiyle birbirine temas ederek atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması soncu yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu 2 hurma ile 1 nar ağacı ve yarım dönüm alan içindeki kuru otlar tamamen yandı.

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05/04/2023 15:07