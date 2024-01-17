Gazimağusa’da bir barda yangın çıktı

Gazimağusa'da, Zula adlı barda, bu sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Şans eseri, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.

Polisten verilen bilgiye göre bu sabah saat 07:50 sıralarında, Gazimağusa’da Kale İçi Bedesten Sokak üzerinde bulunan boş bir dükkanın dış kısmında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken çıkan yangın sonucu, bahse konu dükkanın dış duvarındaki ahşap kaplama yanarak zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor.