Gazimağusa'da bir kişi bıçaklandı

Gazimağusa'da Kaliland bölgesinde siyahi şahıs bıçaklandı.

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21/04/2021

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Gazimağusa'da bir kişi bıçaklandı

Gazimağusa'da Kaliland bölgesinde siyahi şahıs bıçaklandı.

Bir apartmanda kişi veya kişiler tarafından bıçaklanan siyahi öğrenci kendi imkanları ile ilk önce otobüs durağına kadar gitti, daha sonra ise bir taksi durdurarak kendisini  hastaneye götürmesini istedi. 

Hastaneye götüren taksiciden alınan bilgiye göre şahsın yarasının ağır olduğu kendisinin sadece yaralıyı hastaneye götürüp bıraktığını dile getirdi.

Polis şuanda hastanede olayla ilgili bilgi almaya çalışıyor. Detaylar geldik sonra paylaşmaya devam edeceğiz(MHA)

21/04/2021 11:13
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TAGS: Gazimağusa, bıçaklama
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