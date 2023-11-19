Gazimağusa’da bir kişi eşyalarını çaldığı 2 daireyi kiraya verdi

Gazimağusa’da 1 kişi, içindeki eşyaları çaldığı 2 daireyi kiraya vermekten tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimğusa’da O.Ö.'nin (E-45), 2023 Ekim-Kasım döneminde iki daireyi, içindeki eşyaları çalıp sattıktan sonra kilitlerini değiştirerek başka şahıslara kiraladığı tespit edildi.

Dairelerden birinin Kaliland Bölgesi’nde olduğu sahibinin yurt dışında bulunduğu, söz konusu şahsın bu evden 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet buzdolabı ve 1 adet su sebilini çaldığı, evi başka bir şahsa 150 Euro karşılığı kiraladığı; diğer evden de 1 adet televizyon çaldığı ve daireyi 16.000 TL karşılığında iki aylığına başka bir şahsa kiraladığı kaydedildi.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.