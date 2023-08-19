Gazimağusa’da bir marketten para çalınmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

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19/08/2023

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Gazimağusa’da bir marketten para çalınmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da dün bir marketten para çalınmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 02.50'de Sonatlı Market’in kapısı açılarak, içeriye girildi ve marketin para kasası içerisinde muhafaza edilen toplam 15.000 TL nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen T.Ö.(E-19), M.A.(E-27) ve O.Y.(E-16) tutuklandı.

19/08/2023 13:06
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TAGS: haber, kıbrıs
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