Gazimağusa'da “Biyofilik Metropol” konulu seminer düzenlendi

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07/12/2024

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Gazimağusa'da “Biyofilik Metropol” konulu seminer düzenlendi

 Her Daim Doğa Dostları, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Toplumsal Varoluş Derneği ve Karpaz Dostları Derneği tarafından “biyofilik metropol” konulu seminer düzenlendi.

Her Daim Doğa Dostları’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Gazimağusa Belediyesi Bandabuliya’da düzenlenen seminer Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Asuman Korukoğlu tarafından sunuldu.

Açıklamada, seminerin çok yararlı olduğu, doğa ve çevre konularında farkındalık yarattığı kaydedilerek, eğitimi veren Korukoğlu’na, seminere katılanlara, salonu sağlayan Bandabuliya yöneticilerine ve destek veren Çevre Koruma Dairesi’ne teşekkür edildi. 

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