Gazimağusa’da borç tartışması: 2 Kişi tutuklandı

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11/02/2025

Gazimağusa’da borç tartışması: 2 Kişi tutuklandı

 Gazimağusa’da yaşanan borç tartışmasında iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, dün saat 18.00 sıralarında bir araç park yerinde S.E. (E-45) ve M.B. (E-22), kendilerine olan borcunu ödemediği gerekçesiyle D.N. (K-25) ve D.A. (E-26) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle, M.B. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçakla D.N. ve D.A'ya saldırarak D.A'yı elinden yaraladı.

Saldırganların, ardından D.N. ve D.A’nın yüzlerine yumruk atarak darp ettiği belirtildi. Olayın ardından S.E. ve M.B. polis tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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TAGS: Gazimağusa, borç
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