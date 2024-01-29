Gazimağusa’da çam kese böceği ile mücadele devam ediyor

Gazimağusa Belediyesi, çam kese böceği ile mücadeleye devam ediyor. Kamusal alanların ardından özel mülklerdeki ağaçlar da ilaçlanıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, çam ağaçlarına zarar veren, insanlarda ise alerjik sağlık sorunlarına neden olan çam kese böceğiyle mücadelenin devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, belediye sınırları dahilindeki cami, park alanları, okullar ve kaldırım gibi kamusal alanlardaki ağaçları biyolojik yöntemlerle ilaçlayan ekiplerin, özel mülklerdeki çam ağaçlarını da ilaçlamaya başladığı kaydedildi.

Evinin veya iş yerinin bahçesindeki çam ağaçlarının ilaçlanmasını isteyen kent sakinlerinin, Belediyenin Halkla İlişkiler Birimi’ne başvurarak, dolduracakları form ile ücret karşılığında biyolojik ilaçlama talebinde bulunabileceği ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili 630 0 500 ve 0548 816 6002 numaralı telefonlardan bilgi alınabileceği belirtildi.