Gazimağusa'da ciddi darp!

Gazimağusa'da meçhul şahıslar tarafından ciddi darp edilen şahıs beyin kanaması geçirdi. Darp edilen şahıs hastaneye kaldırıldı. Meçhul şahıslar polis tarafından aranmakta olup soruşturma devam etmektedir.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre ;30.10.2022 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Gazimağusa’da, meçhul şahıs/lar tarafından S.S(E-23)’nin çenesine ve başının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle, adı edileni ciddi şekilde darp edip sağ kulak zarının yırtılmasına ve beyninde kanama olmasına sebep olmuşlardır. Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Nöroloji servisinde müşahede altına alınmıştır. Bahse konu meçhul şahıs/ların aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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30/10/2022 10:34