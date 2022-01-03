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Gazimağusa'da Çıkan Yangında Ev Zarar Gördü

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03/01/2022

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Gazimağusa'da Çıkan Yangında Ev Zarar Gördü

Gazimağusa’da bir evde çıkan yangın zarara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah 03.20 sıralarında, Gazimağusa’da Akıncı Sokak üzerinde, Murat Jan Nurmamedov’un kalmakta olduğu ikametgahta bulunan odun sobasına yanıcı madde dökmesi sonucu bir yangın çıktı.

Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu 3 odanın asma tavanı, 2 adet alüminyum kapı, 3 adet ahşap iç kapı ile sürme pencere ve muhtelif sayıda beyaz eşya ve ev eşyaları yanarak zarar gördü, duvarlar ise dumandan islendi.

03/01/2022 15:35
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TAGS: Gazimağusa, yangın, haber
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