Gazimağusa’da darp: 2 tutuklu

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17/07/2022

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Gazimağusa’da darp: 2 tutuklu

Gazimağusa’da C.Z.(E-33) ve M.Z.(E-38), aralarında yaşanan tartışma sonucu Mehmetcan EVREN’in yüzüne ve karnına yumruk vurmak suretiyle Evren’i ciddi şekilde darp etti. Darp eden şahıslar tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre:16.07.2022 tarihinde, saat 13:45 sıralarında, Gazimağusa’da bulunan Bahriyeli Sokak üzerinde, C.Z.(E-33) ve M.Z.(E-38), aralarında yaşanan tartışma sonucu Mehmetcan EVREN’in yüzüne ve karnına yumruk vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp ettikten sonra, C.Z. adı edileni iterek yere düşmesine ve sol ayak baş parmağının kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

17/07/2022 11:37
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