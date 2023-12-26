Gazimağusa'da darp ve insan kaçırma!

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26/12/2023

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Gazimağusa'da darp ve insan kaçırma!

Gazimağusa’da “zorla insan kaçırmak, şiddet kullanma tehdidi ve ciddi darp” suçlamalarından üç kişi polis tarafından tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 21 Aralık’ta, Gazimağusa’da, aralarında mevcut olan para sorunu gerekçesiyle, D.B.(E-53), H.B.(E-31) ve İ.K.(E-37) bir taraf olup, O.G.B.’yi (E-31) bulunduğu işyerinden rızası dışında zorla alıkoyarak kullanımlarındaki araca koyup kaçırıp, şiddet kullanma tehdidinde bulunduktan sonra bir ikametgaha götürüp darp etti.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

26/12/2023 16:05
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TAGS: Gazimağusa, darp ve insan kaçırma, haber, kktc
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