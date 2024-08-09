Gazimağusa’da deprem!

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09/08/2024

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Gazimağusa’da deprem!

Gazimağusa’da bugün saat 01.06’da aletsel büyüklüğü 3.5 olan çok hafif şiddette deprem meydana geldi.

Meteroloji Dairesinden yapılan açıklamada, “Bugün saat 01.06 lokalde, dairemize bağlı Tuzla Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 19 km uzaklıkta, çok hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter ölçeğine göre ML:3.5 olan bir deprem kaydedildi. Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 35.08 kuzey ve 34.06 doğu koordinatlarında, yaklaşık 39 km derinliğinde Gazimağusa olduğu saptandı” denildi.

09/08/2024 09:46
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TAGS: Gazimağusa, deprem
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