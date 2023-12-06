Gazimağusa'da dilencilik yapan kişi tutuklandı

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06/12/2023

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Gazimağusa'da dilencilik yapan kişi tutuklandı


Gazimağusa'da 44 yaşındaki M.E "depremzede olduğunu ve paraya ihtiyacı olduğunu " söyleyerek dilencilik yapması sonucu suçüstü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 05.12.2023 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Gazimağusa’da, M.E.(E-44)’nin, depremzede olduğu ve paraya ihtiyacı olduğu yönünde şahıslara beyanda bulunduktan sonra,  dilenmek suretiyle para temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs dilendiği sırada suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

06/12/2023 14:32
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TAGS: Gazimağusa, dilencilik, tutuklu,
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