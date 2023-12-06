Gazimağusa'da dilencilik yapan kişi tutuklandı

Gazimağusa'da 44 yaşındaki M.E "depremzede olduğunu ve paraya ihtiyacı olduğunu " söyleyerek dilencilik yapması sonucu suçüstü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 05.12.2023 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Gazimağusa’da, M.E.(E-44)’nin, depremzede olduğu ve paraya ihtiyacı olduğu yönünde şahıslara beyanda bulunduktan sonra, dilenmek suretiyle para temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs dilendiği sırada suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.