Gazimağusa’da dükkân açma ve hırsızlık… 1 tutuklu

Gazimağusa’da 18 Ocak’ta bir işyerinde meydana gelen “dükkân açma ve hırsızlık” meselesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eğitim merkezine ait kantin binasının penceresi açılarak içeriye girildi ve çekmecede muhafaza edilen toplam 3 bin 300 TL nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak tespit edilen S.K.(E-20) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.