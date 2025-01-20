Gazimağusa’da dükkân açma ve hırsızlık… 1 tutuklu

Gazimağusa’da 18 Ocak’ta bir işyerinde meydana gelen “dükkân açma ve hırsızlık” meselesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı.

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20/01/2025

Gazimağusa’da dükkân açma ve hırsızlık… 1 tutuklu

Gazimağusa’da 18 Ocak’ta bir işyerinde meydana gelen “dükkân açma ve hırsızlık” meselesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eğitim merkezine ait kantin binasının penceresi açılarak içeriye girildi ve çekmecede muhafaza edilen toplam 3 bin 300 TL nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak tespit edilen S.K.(E-20) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

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TAGS: gazimağusa, hırsızlık, tutuklu, kıbrıs
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