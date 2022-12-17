Gazimağusa’da Durakta Unutulan Çanta Paniğe Neden Oldu

Gazimağusa’da bugün saat 14.00 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağında unutulan siyah renk spor çanta paniğe neden oldu.

Polise yapılan ihbar sonucunda olay yerine gelen polis durağı ablukaya aldı.

Polisin olayı araştırmaya başladığı sırada çantanın sahibi olan şahıs unuttuğu çantasını almak için olay yerine geldi ve çantanın olay yerinde unuttuğunu söyleyerek çantanun kendisine ait olduğunu söyleyerek çantayı aldı ve polis denetiminde çantayı açıp içerisinde spor ayakkabı şort ve havlu olduğu tesbit edildi. Kısa süreli de olsa bölgede paniğe neden olan bomba ihbarı da asılsız çıktı.(MHA)

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17/12/2022 15:36