Gazimağusa’da elektrik kesintisi

Gazimağusa’da bugün 09.00 ile 13.00 saatleri arasında bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

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11/01/2023

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Gazimağusa’da elektrik kesintisi

Gazimağusa’da bugün 09.00 ile 13.00 saatleri arasında bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan verilen bilgiye göre, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı bugün 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında, Gülseren Bölgesi, Gülseren Askeri Kışla, Karakol bölgesinin bir bölümü (Karakol Levent Apartmanları ve bölgesi), Sakarya bölgesi ve Mez-Koop Apartmanları’na 20’şer dakika dönüşümlü olacak şekilde ve Akol Caddem’e tüm süre boyunca elektrik verilemeyecek.

11/01/2023 08:41
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TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
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