Gazimağusa’da Ev Yangını!

Gazimağusa’da Mehmet Ali Görmüş Sokak’taki bir evde bugün saat 13.00 sıralarında yangın meydana geldi. Yangın sonucu evin tuvaletinin tavanı çöktü ve ayrıca yangın yan binaya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü

Polis açıklaması şöyle:

YANGIN

16.01.2020 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa’da Mehmet Ali Gümüş Sokak 2/B adresinde kime ait olduğu tespit edilemeyen boş binada, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangının konu binanın bitişiğinde bulunan Hasan Onur YAĞCI’ya ait ikametgaha sıçraması sonucu her iki binanın asma tavanları yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

16/01/2020 14:41