Gazimağusa'da faaliyet gösteren bir dövme salonunda arama!

Bugün saat saat 16:00 sıralarında, Gazimağusa'da faaliyet gösteren dövme salonunda Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından arama yapıldı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, M.S.(E-42) ait dövme salonunda, gümrüğe beyan edilmemiş pirsing deliği açmada kullanılan toplam 339 adet damar yolu açma iğnesi ve toplam 8 adet doku uyuşturucu ilacı tespit edilerek emare olarak alındı

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.