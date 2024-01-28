Gazimağusa'da faturalarını ödeyen abonelere belediyeden çiçek hediyesi

Gazimağusa Belediyesi (GMB), 30 Ocak Salı gününden itibaren Gazimağusa Belediyesi’nin Park ve Bahçeler Birimi’ne ait seralarda yetiştirdiği muhtelif mevsimlik çiçeklerinden ihtiyaç fazlası çiçek fidelerini, faturalarını ödeyen abonelere, evlerine ya da bahçelerine dikmeleri için ücretsiz olarak vereceğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, işyeri vergisi, su faturası, emlâk vergisi gibi ödemelerini yapan Gazimağusalıların, makbuzlarını ve dekontlarını ibraz etmesi halinde çiçekleri alabilecekleri belirtildi.

Gazimağusa Belediyesi’nin çiçek fidesi dağıtımı mesai saatleri içerisinde Gazimağusa Belediye binası ve tüm diğer belediye veznelerinden yapılacak.

Pay Point ödeme noktaları ve bankalar aracılığıyla ve www.gazimagusabelediyesi.org sayfasından e-vezne uygulamasıyla borçlarını ödeyecek aboneler dekont ve makbuzlarını ibraz edip çiçek fidesi alabilecek.