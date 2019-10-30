Gazimağusa’da feci kavga!

Gazimağusa’da dün saat 21.30 sıralarında, Zeka Çorba Sokak üzerinde E.S.(E-47), evinin bahçesine girip kendisine küfür ettiği gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma neticesinde Ali Mavideniz’in başına keser ile vurup kafatasının kırılmasına sebep oldu.

Polis basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre: Ali Mavideniz kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Noroloji Servisi'nde müşahede altına aklındı. 47 yaşındaki E.S. ise tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

30/10/2019 17:48