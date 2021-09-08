Gazimağusa'da feci kaza 1 kişi ağır yaralandı!

Gazimağusada, beton mikserinin çarptığı Yeter Kayhan (K-67) isimli bisikletli ağır yaralandı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre kaza; 15 Ağustos Bulvarı’nda saat 18.10 sıralarında Hüsnü Aykut’un (E-43), yolun solunda park halinde bulunan kullanımındaki JE 377 plakalı beton mikseri ile batı istikametine doğru hareket ettiği sırada, o esnada aynı istikamete doğru bisikleti ile seyreden Yeter Kayhan’a (K-67) çarpması sonucu gerçekleşti.

Kaza sonucu ağır yaralanan Kayhan’ın kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

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08/09/2021 18:57