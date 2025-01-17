Gazimağusa’da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde telefon hatlarında kesinti yapılacak

Telekomünikasyon Dairesi, Gazimağusa’da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yarın ve Pazar günü kablo değişim çalışması yapacağından telefon hatlarında kısa süreli kesintiler olacağını duyurdu.

Açıklamada, Gazimağusa Polis Müdürlüğü, Mağusa Tıp Merkezi ve Mağusa Yaşam Hastanesi olmak üzere bölgedeki telefon hatlarında iki gün aralıklar ile kısa süreli kesintiler olacağı kaydedildi.