Gazimağusa'da hırsızlık!

Gazimağusa'da hırsızlık!

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24/07/2022

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Gazimağusa'da hırsızlık!

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre; 20 Haziran – 23 Temmuz 2022 tarihleri arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan A.T.(E-22)’nin, işletmeye gelen müşterilerden almış olduğu siparişleri elektronik yazar kasa sistemine eksik işledikten sonra, yazar kasada oluşan toplamda 8000 TL nakit parayı zimmetine geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

24/07/2022 11:24
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