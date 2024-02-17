Gazimağusa'da hırsızlık!

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir “Off Licence” dükkanından hırsızlık yapan şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, dükkana müşteri olarak giden V.M.’nin (K-35), iş yeri içerisinde satışa sunulan toplam bin 651 TL değerindeki iki adet parfümü alıp, ödeme yapmadan iş yeri dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı görülen V.M, tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.