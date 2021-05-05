Gazimağusa’da hırsızlık

Polis Basın Subaylığı, Gazimağusa’da faaliyet gösteren Sakarya Eczanesi isimli işyerine girilerek, iş yeri içerisinden yaklaşık 300 TL bozuk para ve Küçük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Erkayalar Ese Ticaret isimli iş yerinden yaklaşık 800 TL nakit para çalındığını açıkladı.

Her iki olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen İ.L’nin (E-39) tutuklandığı bildirildi.

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2019’DAKİ HIRSIZLIKLA İLGİLİ TUTUKLAMA…

Akçay’da 2019 yılında Ebru Yorgancı’ya ait ağıldan toplam 25 adet kuzunun çalınması meselesinde zanlı olarak aranan H.A. (E-25) tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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05/05/2021 12:05