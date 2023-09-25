Gazimağusa’da hırsızlık…1 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da Sakarya bölgesinde bulunan bir apartman dairesinden altı sandalye, üç halı, iki koltuk, duş kabin camı, elektrikli scooter, iki masa camı, iki tüp gaz, şiltesi ile birlikte yatak, komodin ve internet modemi çalındı.

14-24 Eylül tarihlerinden meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.T.(E-30), bahse konu ikametgahta suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Diğer polisiye haberler:

Derinya’dan KKTC’ye ithali yasak elektronik sigara geçirmeye çalışan 1 kişi tespit edildi

Gazimağusa Derinya kara geçiş kapısından KKTC’ye geçiş yapmak isteyen S.D.’nin (E-23) kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan aramada, ithali yasak muhtelif markalarda toplam 300 tek kullanımlık elektronik sigara tespit edilerek emare olarak alındı.

Dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayın ardından bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Aslanköy’de kanunsuz avlanan iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan avcı kontrollerinde U.G.(E-46) ve U.A.’nın (E-23) Aslanköy bölgesinde ava kapalı bölgede kanunsuz avlandıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-KKTC’de ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 8 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen toplam 8 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Gazimağusa ve Çatalköy'de yangın

Gazimağusa’da Şair Nedim Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinin mutfağında muhtemelen çalışır durumdaki ocak üzerinde unutulan tenceredeki yağın ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Dün saat 21.00’de meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, gaz ocağı, fırın ve davlumbaz tamamen, mutfak dolaplarının bir bölümü ise kısmen yanarak zarar gördü. İkametgahın tüm duvarları oluşan ısı ve dumandan dolayı islendi.

Öte yandan dün saat 12.00 sıralarında, Çatalköy’de bulunan bir şahsa ait ağıl içerisinde, muhtemelen çalışır durumdaki saman öğütme makinesinden atılan kıvılcımların samanları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, yaklaşık 15 torba saman yanarak zarar gördü.