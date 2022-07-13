Gazimağusa’da hırsızlıktan iki tutuklu

Gazimağusa'da bir soğuk hava deposunun ofis odasındaki çekmecede muhafaza edilen 90 bin TL nakit paranın çalındığı bildirildi.

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13/07/2022

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Gazimağusa’da hırsızlıktan iki tutuklu

Gazimağusa’da, 11-12 Temmuz tarihleri arasında, Danış Tunalıgil Sokak'ta faaliyet gösteren bir soğuk hava deposunun ofis odasındaki çekmecede muhafaza edilen 90 bin TL nakit paranın çalındığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığının basın bültenine göre, meselede zanlı görülen R.S.(E-31) ve T.Ç.(E-40) tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

13/07/2022 16:03
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TAGS: HIRSIZLIK, gazimagusa, tutuklu,
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