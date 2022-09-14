Gazimağusa’da hizmetler durdu
Gazimağusa’da belediye personelinin maaşlarının ve yatırımların zamanında ödenmediği gerekçesi ile birçok hizmet durma noktasına geldi.
14/09/2022
Gazimağusa Belediyesi bünyesinde çalışan Gamabel personeli sigorta yatırımları yapılmadığı ve maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yapıyor. Özellikle Mağusa Kaleiçi’nde çöpler toplanmıyor. Çöpler bölgedeki halka sıkıntı yaşatıyor.
Kaleiçi’nde yığılan çöpler nedeniyle yayalar yoldan geçmekte zorlanıyor.
Söz konusu durum aynı zamanda sağlık sorunlarına da davetiye çıkarıyor.