Gazimağusa’da hizmetler durdu

Gazimağusa’da belediye personelinin maaşlarının ve yatırımların zamanında ödenmediği gerekçesi ile birçok hizmet durma noktasına geldi.

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14/09/2022

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Gazimağusa’da hizmetler durdu

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde çalışan  Gamabel personeli sigorta yatırımları yapılmadığı ve maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yapıyor. Özellikle Mağusa Kaleiçi’nde çöpler toplanmıyor. Çöpler bölgedeki halka sıkıntı yaşatıyor.

Kaleiçi’nde yığılan çöpler nedeniyle yayalar  yoldan geçmekte zorlanıyor.
Söz konusu durum aynı zamanda sağlık sorunlarına da davetiye çıkarıyor.

14/09/2022 14:18
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TAGS: Gazimağusa
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