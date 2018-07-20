Gazimağusa'da huzur operasyonu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 19-20.07.2018 tarihleri, 18:00-02:00 saatleri arasında Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası dahilinde asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan kontrolde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 620 araç kontrol edilerek suç işlediği tespit edilen 154 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.