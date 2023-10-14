Gazimağusa'da iki işyerinin camları hasara uğratıldı

Gazimağusa'da, iki ayrı yerdeki işyerinin ön camı kırılarak hasara uğratıldı.

Polisten yapılan konuyla ilgili açıklama şöyle:

"13.10.2023-14.10.2023 tarihleri arasında, Gazimağusa'da Üç Çakıllar Caddesi üzerinde faaliyet göstermekte olan bir iş yerinim ön camı kimliği meçhul şahıs/lar tarafından henüz tespit edilemeyen sert bir cisim ile kasten ve kanunsuz olarak kırılmak suretiyle hasara uğratılmıştır.

Yine aynı tarihlerde, Gazimağusa 28. Tümen Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir başka iş yerinin ön camı da kimliği meçhul şahıs/lar tarafından atılan cam bilye ile kasten ve kanunsuz olarak kırılıp hasara uğratıldığı tespit edilmiştir. Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor."