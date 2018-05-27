Gazimağusa’da İki Kilisenin Koruma Çalışmaları Tamamlandı

Kültürel Miras Teknik Komitesi çalışmaları çerçevesinde Avrupa Birliği’nin (AB) mali ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik katkılarıyla gerçekleşen çalışmaların sona ermesi nedeniyle dün gece halka açık bir etkinlik düzenlendi.



Etkinlikte, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Direktörü Mary McCarthy, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Başkanı Ali Tuncay, Kıbrıslı Rum Başkanı Takis Hacidimitriu ve UNDP sorumlusu Tiziana Zennaro konuşma yaptı. Etkinliğe katılanlar arasında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Mağusa Milletvekili Asım Akansoy ve Kıbrıs Ermenilerinin Rum Meclisi’ndeki temsilcisi Vartkes Mahdessian da yer aldı.

McCARTHY

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte ilk konuşmayı yapan Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Direktörü Mary McCarthy, AB’nin 2009’dan beri teknik komitenin önemli çalışmalarını desteklemesinden gurur duyduğunu belirtti.



Ada genelinde 60'tan fazla kültürel miras alanının korunmasının sağlandığını kaydeden McCarthy, 2012'den bu yana, AB’nin söz konusu kültürel mirasın korunması için 15 milyon Euro katkıda bulunduğunu söyledi.



McCarthy, Kıbrıs’ta güven yaratma ve ortak başarı elde edilmesi için böylesine çarpıcı bir örnek oluşturan iki toplumlu komitenin başarılı çalışmalarını finanse etmeye ve desteklemeye devam etmekte kararlı olduklarını vurguladı.



TUNCAY



Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Türk Başkanı Ali Tuncay, kültürel miras ve farklı kültürlerin, çatışma yaratan değil Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar, Ermeniler ve diğer toplulukların işbirliği, barış ve refah içerisinde yaşamasına katkı koyan faktörler olması gerektiğine vurgu yaptı.



Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin birlikte çalışabilmesi ve birlikte üretebilmesi durumunda ne kadar verimli olunabileceğini gösterdiğini söyleyen Tuncay, birbirine empoze etmeden, saygı, eşitlik ve karşılıklı güven temelinde çalışarak, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların yararına olacak çalışmalar yapabileceğini gösterdiklerini kaydetti.



Tuncay, yaptıkları işlerle sadece eserleri restore etmediklerini, aynı zamanda Kıbrıslı Türk ve Rumlar arasında en fazla ihtiyaç duyulan güven ve barış kültürünü de oluşturacak ortamı da yaratıklarını belirtti.



Ali Tuncay, komitenin Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum üyelerinin adanın zengin kültürel mirasını gelecek nesiller için korumak adına çok şeyler yaptığını ifade ederek, güven inşa etmek ve daha da önemlisi, barış, uzlaşı ve ortak iyilik için birlikte çalışmanın mümkün olduğunu göstermek amacıyla çok fazla zaman ve emek harcadıklarını kaydetti.



ZENNARO



UNDP Sorumlusu Tiziana Zennaro, iki kilisenin konservasyon çalışmalarının tamamlanmasının bir araya gelinmesi için bir fırsat olduğunu ve hem Mağusa, hem ada genelindeki insanların ortak kültürel mirasları için toplanmaları adına verdikleri çabaların bir yansıması olduğunu belirtti.



UNDP’nin AB finansmanıyla son birkac yılda toplam değeri 4 milyon Euro’dan fazla bir kaynağı Mağusa’daki projeler için ayırdığını ve bunun Mağusa için önem arz ettiğini ifade eden Zennaro, bu alanların korunmasıyla sadece onları tek tek gelecek nesiller için korumuş olmadıklarını ayrıca Mağusa’daki insanlarının canlı ve entegre çok kültürlü şehir vizyonuna şekil vermiş olduklarını kaydetti.



MAHDESSİAN

Ermeni Kilisesi temsilcisi Vartkes Mahdessian, Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne yaptığı çalışma için teşekkür ettikten sonra, kültürel kimliğin yok olmamasında anıtların korunmasının büyük önem arz ettiğini ve farklı kültürlerin barış içerisinde yaşamasının dünyayı daha da güzel yapacağını belirtti.

Etkinlik sırasında Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum ve Ermenilerden oluşan sanatçılar, Türk, Yunan, Ermeni ve Kıbrıs şarkılarından oluşan parçalardan müzik dinletisi sundu.