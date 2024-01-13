Gazimağusa’da iklim değişikliği ve su ayak izi konulu seminer düzenlendi

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13/01/2024

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Gazimağusa’da iklim değişikliği ve su ayak izi konulu seminer düzenlendi

Gazimağusa’da Bandabuliya’da iklim değişikliği ve su ayak izi konulu seminer düzenlendi.

Uzm. Dr. Asuman Korukoğlu'nun verdiği seminer, Her Daim Dostlar, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Karpaz Dostları Derneği, Toplumsal Varoluş Derneği, Mağusa Gençlik Birliği ve Bağımsız Gençlik Derneği tarafından, iklim değişikliği, su ayak izine ve alınması gereken önlemlere dikkat çekmek maksadıyla yapıldı.

Seminerde iklim değişikliğine tüm insanoğlunun mu yoksa uluslararası şirketlerin mi yol açtığı görüşleri de konuşuldu.

13/01/2024 14:10
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