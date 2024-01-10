Gazimağusa'da İklim Krizi ve Su Ayak İzi semineri düzenleniyor

ads ads ads ads
10/01/2024

ads
Gazimağusa'da İklim Krizi ve Su Ayak İzi semineri düzenleniyor

Gazimağusa'da 13 Ocak'ta İklim Krizi ve Su Ayak İzi konulu seminer düzenlenecek.

Her Daim Dostlar, Mağusa Gençlik Birliği, Bağımsız Gençlik Derneği, Karpaz Dostları, Toplumsal Varoluş Derneği tarafından düzenlenecek seminer 08.00 ile 09 00 arasında Bandabuliya'da yer alacak. Seminer halka açık olacak.

Yapılan duyuruya göre konuşmacı  Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzm. Dr. Asuman Korukoğlu olacak

Seminerin düzenlenmesindeki amacın, su sıkıntısı yaşayan bir ada olarak, su ayak izi ve suyu bilinçli kullanım konusunda farkındalığı arttırmak olduğu kaydedildi.

10/01/2024 11:21
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.