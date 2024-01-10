Gazimağusa'da İklim Krizi ve Su Ayak İzi semineri düzenleniyor

Gazimağusa'da 13 Ocak'ta İklim Krizi ve Su Ayak İzi konulu seminer düzenlenecek.

Her Daim Dostlar, Mağusa Gençlik Birliği, Bağımsız Gençlik Derneği, Karpaz Dostları, Toplumsal Varoluş Derneği tarafından düzenlenecek seminer 08.00 ile 09 00 arasında Bandabuliya'da yer alacak. Seminer halka açık olacak.

Yapılan duyuruya göre konuşmacı Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzm. Dr. Asuman Korukoğlu olacak

Seminerin düzenlenmesindeki amacın, su sıkıntısı yaşayan bir ada olarak, su ayak izi ve suyu bilinçli kullanım konusunda farkındalığı arttırmak olduğu kaydedildi.